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Trump’ın oteline 20 Ocak önlemi: Bariyerlerle çevirdiler

ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden’in yemin töreni öncesi ülkenin farklı noktalarında saldırı olabileceği ihtimaline karşı Donald Trump’ın New York’taki otelinin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:15, 16/01/2021
Haberler Dünya
Trump’ın oteline 20 Ocak önlemi: Bariyerlerle çevirdiler

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından ülke genelinde gerginlik devam ediyor. Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala başta başkent Washington D.C. olmak üzere farklı kentlerde de güvenlik seviyesi artırıldı.

Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılırken, yetkililer New York'ta da harekete geçti.

Trump'ın Central Park yakınlarında bulunan otelinde alarma geçildi. Otelin çevresine saldırı ihtimaline karşı demir bariyerler yerleştirildi.

BİR GÜN ÖNCE AYRILACAK

Öte yandan Trump’la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre daha önce törene katılmayacağını açıklayan Trump, Biden’ın 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek yemin töreninden bir gün önce başkent Washington’dan ayrılacak.

ABD medyasına konuşan kimliğini gizli tutmak isteyen kişi, Trump’ın Andrews Hava Üssü’nde düzenlenecek bir törenle gönderileceğini öne sürdü.

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Yayınlanma Tarihi:08:12,