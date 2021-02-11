Trump’ın ‘seçim sonuçlarını değiştirme teşebbüsü’ ile ilgili soruşturma açıldı

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri sona ermesine rağmen tartışmalar hala devam ediyor. Georgia eyaletindeki savcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’i telefonla arayarak, seçim sonuçlarının kendi lehine çevirmesi ve kendisine oy bulmasını istediği konuşmaya dayanarak, Trump’ın eyalet seçim sonuçlarını bozmaya çalışıp çalışmadığına dair cezai soruşturma başlattı.

Fulton Bölgesi Demokrat Başsavcısı Fani Willis'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, aralarında Raffensperger’in de bulunduğu eyalet yetkililerine, Trump’ın çağrısıyla ilgili materyalleri saklamalarını isteyen bir mektup gönderildiği ve talebin bir ceza soruşturmasının parçası olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Trump, geçen yıl 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından 2 Ocak'ta Raffensperger’e arayarak, “Tek istediğim şu elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık” dediği ses kaydı ABD basınına sızdırılmıştı. Trump'ın ses kaydı ABD gündeminde geniş yer kaplamıştı. (İHA)

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