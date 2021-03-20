Trump’ın sırlarını sağ kolu Conway ortaya dökecek

ABD eski başkanı Donald Trump’ın en yakınındaki isimlerden olarak bilinen başdanışmanı Kellyanne Conway, Beyaz Saray'da geçirdiği 4 yılı anlatan bir kitap anlaşması yaptı.

Milyon dolarları bulması beklenen ama ne kadar alacağı açıklanmayan Conway'in kitabında, Beyaz Saray'daki duvarların arkasında yaşanan tartışmaların ayrıntılarının yer alabileceği belirtiliyor.

Görevi bırakmamakta direnen Trump’ın son aylarında istifa ederek Beyaz Saray'dan ayrılan Conway’in eşi avukat George Conway de aşırı bir Trump karşıtı olarak biliniyor. Zaman zaman medyaya Trump’ı eleştiren açıklamalar yapan George Conway, Trump ile sert tartışmalar yaşamıştı.

‘TRUMP HAYATIMI MAHVETTİ’



Sosyal medyada yayınladığı resimlerle aile içinde tartışmalara neden olan Conway'in kızı Claudia, annesinin Beyaz Saray'da çalışmasını ima ederek “Trump hayatımı mahvetti” tweeti ile bir anda gündem olmuştu. Kızı ile karmaşık bir ilişkisi olan Conway'in kitabının daha şimdiden oldukça konuşulacağı tahmin ediliyor.