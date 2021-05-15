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Trump’la ilgili bomba iddia: Kendisine karşı olan isimlere kadınlarla tuzak kurdu

ABD basını eski Başkan Donald Trump'la ilgili yeni bir iddiayla çalkalanıyor. New York Times, Trump'ın 'düşmanlarını' ve 'derin devlet' çalışanlarını ortaya çıkarmak için Project Veritas üzerinden kadınlarla tuzak kurduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:20, 15/05/2021
HaberlerDünya
Trump’la ilgili bomba iddia: Kendisine karşı olan isimlere kadınlarla tuzak kurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki seçimleri Joe Biden'a kaybederek Beyaz Saray'dan ayrılsa da, uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

ABD tarihinin en çok tartışılan başkanlarından biri olan Trump, görev süresi boyunca vergi kaçırma, porno yıldızlarıyla ilişkileri ve azil soruşturmalarıyla mücadele etti. Seçimlerden sonra destekçilerini kışkırtıp Kongre baskınına yol açarak noktayı koyan Trump hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

H.R. McMaster.

New York Times gazetesi, Trump’ın yönetimde en yakınlarındakiler de dahil olmak üzere kendisine karşı olan isimleri ortaya dökmek için kadınları kullandığını öne sürdü. İddilara göre Trump bunun için Blackwater güvenlik şirketinin kurucusu Erik Prince aracılığıyla aşırı sağcı grup Project Veritas’ı kullanmayı seçti.

GEORGETOWN’DA BİR EVDE BULUŞMA

Prince, Project Veritas’ı yönlendirmesi için projenin başına eski bir İngiliz istihbarat ajanı olan Richard Seddon’ı getirdi. Seddon ve beraberindekiler, Trump aleyhinde hareket ettikleri düşünülen FBI ajanları, bakanlık yetkilileri ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı hedefe aldı.

Tarah Price.

Georgetown’da aylık kirası 10 bin doları bulan bir evde örgütlenen ekip, kadınlarla söz konusu kişileri bir araya getirmeye başladı. Kadınların amacı, Trump karşıtı söylemlerde bulunan isimleri gizli kayda alarak bu durumu belgelemekti.

Anna Khait.

New York Times, ‘Trump düşmanları’ ve ‘derin devlet’ çalışanlarını ortaya çıkarmak için kurulan bu ‘tuzak’ içindeki kadınlar arasında ABD’li gazeteci Tarah Price ve çeşitli televizyon programlarıyla tanınan Anna Khait gibi isimler olduğunu yazdı.

Price’ın özel olarak McMaster’la ilgili açık bulmak için görevlendirildiği öne sürülürken, bunun karşılığında binlerce dolarlık bir teklif yapıldığı belirtildi. Price’ın McMaster’ın sık sık gittiği İtalyan restoranına gönderildiği vurgulandı.

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Yayınlanma Tarihi:13:15,