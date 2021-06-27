Trump’tan 2022 sinyali: İlk kez mitinge katıldı

Ocak ayında görevini bıraktıktan sonra sessizliğe bürünen Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez bir mitinge katıldı.

Ohio’daki Wellington’ta takipçilerine ve seçmenlerine seslenen Trump, ” Sevgili Amerikalılar, hareketimiz bitmedi. Aslında kavgamız henüz başladı” dedi. ABD basınının, “2022 seçimlerinin ilk mitingi” olarak adlandırdığı etkinlikte Trump, 2024 yılındaki seçimler için aday olabileceğini söyledi.

2020 seçimlerinde Joe Biden’ın hile ile zafer ilan ettiğini tekrar söyleyen Trump, “O, ABD’yi önceliklerinin en sonuna alıyor. Biz ABD’ye öncelik veriyoruz. Çok basit. Çok ama çok basit. Biz seçimleri iki kere kazandık” dedi. Trump iki kere kazandıklarını hem 2016 hem de 2020 seçimlerinde zafer elde ettiklerini iddia ederken, “Üçüncü kere seçimleri kazanma ihtimalimiz var. Bu çok olası” ifadesini kullandı.

“ABD’yi kurtar” mitingine katılan Trump, “Ülkemize milyonlarca insan giriyor. Bunların kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden da bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor” dedi.

2024 seçimleri öncesinde ABD’de 2022 yılında ara seçimler gerçekleşecek. 8 Kasım 2022’de yapılacak seçimlerde senatörler belirlenecek. Seçimi kazanan senatörler 6 yıl boyunca Kongre’de görev alacak.

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