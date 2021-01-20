Trump’tan veda mesajı: Bu hareket sadece başlangıç

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son gününde bir veda mesajı yayınladı. Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump, yeni yönetime isim vermeden başarı diledi.

Trump, “ABD'nin 45'inci Başkanı olarak görev süremin sonuna gelirken karşınızda birlikte başardıklarımızın haklı gururuyla duruyorum. Buraya gelme amacımızı hayata geçirdik hatta çok daha fazlasını yaptık. Bu hafta yeni bir yönetim yemin ederek göreve başlıyor. ABD’yi güvende ve refah içinde tutmayı başarmaları için dua edeceğiz. Onlara en iyi dileklerimizi yolluyoruz ve şans diliyoruz” dedi.

‘ABD BANA ÇOK ŞEY VERDİ’



Dört yıl önce Washington'a geldiğinde siyaset dünyasının dışındaki başkanlardan biri olduğunu belirten Trump, “Ben kariyerimi bir siyasetçi olarak değil, açık gökyüzüne bakan ve sınırsız olasılıkları hayal eden bir emlak kurucusu olarak geçirdim. ABD’de dikilmesi gereken yeni zirveler olduğunu biliyordum. ABD bana çok şey verdi, ben de ona bir şeyler vermek istedim” diye konuştu.

BAŞARILARINI SIRALADI

Trump, yönetiminin başarıları arasında vergi reformu yasalarını, istihdam karşıtı uygulamaların kaldırılmasını, Trans Pasifik Ortaklığı ve Paris Anlaşması'ndan çıkılmasını, NAFTA anlaşmasının değiştirilmesini, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini gösterdi.

‘GÜNDEN GÜNE BÜYÜYECEK’



Trump konuşmasının bitiminde dikkat çekici mesajlar verirken, “Yeni yönetime görevi devretmeye hazırlanırken bilmenizi isterim ki başlattığımız hareket yalnızca bir başlangıç. Daha önce bunun gibi bir şey görülmedi. Bir ülkenin halkına hizmet etmesi inancı artık azalmayacak, aksine günden güne büyüyecek” diye konuştu.