Tunus karıştı: Başbakan görevden alındı, parlamento feshedildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomik kriz, yolsuzluk, artan işsizlik, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşayan Tunus’ta Meclis’in tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said’in açıklamasının ardından Said yanlıları Tunus sokaklarında destek yürüyüşleri düzenlerken, Said karşıtları kararları darbe olarak nitelendirdi. Reuters’ta yer alan habere göre Said, cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak karar aldığını belirtti.

Said, ayrıca kararlar almaya devam edeceğini, yakın zamanda yeni bir başbakan atayacağını ve yeni bir hükümetle birlikte çalışacağını söyledi.

HÜKÜMET PROTESTO EDİLMİŞTİ

Tunus’un birçok kentinde bir araya gelen binlerce kişi, corona virüs (Covid-19) salgını mücadele eden ülkede giderek kötüleşen sağlık, ekonomik ve sosyal durumu protesto etmişti. Aralarında yaşlıların da bulunduğu gösterilerde, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’nin görevden alınması ve Tunus Halk Temsilcileri Meclisi’nin (ARP) dağıtılması talep edilmişti.

Tunus’un Munastır, Safakes, El Kaf ve Sousse kentlerinde yer alan Tunus “Nahda Hareketi” partisinin ofislerine saldıran ve partinin Tuzer kentindeki genel merkezini kundaklamaya çalışan protestocuların, Tunus polisine taşlarla saldırması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Olaylara müdahale eden polis, protestoculara biber gazı ile müdahale etti.