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Tunus’ta Arap Baharı’nı hatırlatan eylem: Hükümete istifa çağrısı

2011 yılında başlayan halk hareketiyle Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus'ta yine protestocular sokağa döküldü. Corona virüsü salgını ve ekonomik kriz sebebiyle sokağa çıkan binlerce gösterici hükümetin istifasını istedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:04, 25/07/2021
HaberlerDünya
Tunus’ta Arap Baharı’nı hatırlatan eylem: Hükümete istifa çağrısı

2011 yılında başlayan ve ülkeyi 23 yıldır yöneten Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’ye karşı halk hareketi ile birlikte bütün bölgeyi etkisi altına alan Arap Baharı’nı başlatan Tunus’ta halk sokaklara döküldü.

Bugün binlerce gösterici hem hükümetin Covid-19 konusundaki başarısızlığı hem de ekonomik kriz sebebiyle hükümete istafa çağrısında bulundu. Başta başkent Tunus olmak üzere birçok ülkede çok sayıda gösterici sokaklara döküldü.

Başbakan Hichem Meşişi’nin istifasını isteyen ve meclisin lağvedilmesi çağrısında bulunan göstericiler, polis ile çatıştı. Polise taş ve sopalarla saldıran göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti.

Gafsa, Sidi Bouzid, Monastir, Nabeul kentlerinde yüzlerce eylemci görülürken Sousse’de protestocular, ılımlı İslam partisi ve ülkenin en büyük partisi konumundaki Ennahda’nın merkezine baskın yapmak istedi.

Reuters’a konuşan 28 yaşındaki işsiz gösterici Nurettin Selmi, “Sabrımız tükendi… işsizliğe bir çözümleri yok. Salgını kontrol altına alamıyorlar ve bize aşı veremiyorlar” dedi.

Geçen hafta Meşişi, sağlık bakanını görevden almıştı. Kurban Bayramı sırasında aşı merkezlerinde izdiham olmuş ve aşı stokları yetersiz kalmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:44,