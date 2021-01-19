Tunus’ta tansiyon düşmüyor… 600’den fazla kişi gözaltına alındı

Tunus’ta çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli attı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla yanıt verdi.Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerinde de gösteriler düzenlendiği bildirildi.

Pazartesi günü başkent Tunus’taki Bourguiba Caddesi’nde hükümet binalarının önünde bir araya gelen göstericiler, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

“Korku yok, korku yok. Sokak halka ait” sloganı atan göstericiler arasında yer alan Sonia isimli üniversite mezunu işsiz bir genç yaptığı açıklamada, sistemi protesto eden herkesin “hırsız” olarak nitelendirildiğini söyledi.

Soyadını açıklamak istemeyen Sonia, “Gece değil, gündüz, yüzümüz açık bir şekilde geldik. ‘İş istiyoruz’ dedik. Biz, itibarımızı istiyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü, yetkililere tedbirli olma ve gözaltına alınan kişilerin haklarını gözetme çağrısı yaptı. Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Hayuni ise protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun yıkıcı eylemlerde bulunduklarını ya da evleri veya işyerlerini yağmaladıklarını söyledi.

İki polisin de yaralandığını açıklayan Hayuni, “Eylemlerin anayasa ve yasalarca güvence altına alınan protesto hareketleriyle hiçbir ilgisi yok. Protestolar gündüz ve herhangi bir suç işlenmeden gerçekleşir” dedi.

“SİSTEMİ PROTETO EDEN HERKES ‘HIRSIZ'”

BBC’nin Kuzey Afrika Muhabiri Rana Jawad ise çatışmaların nüfusun yoğun, halkın da temel sosyal haklardan yoksun olduğu bölgelerde çıktığını bildirdi.

Jawad, corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan düzensiz kısıtlama kararlarının ve Ekim ayından bu yana her gece uygulanan sokağa çıkma yasağının gerilimi giderek artırdığını aktardı.

2010’da “Arap Baharı” olarak adlandırılan ayaklanmaların başladığı Tunus’ta, geçen sürede ekonomik koşullar bir türlü daha iyiye gitmedi. Ülkede ekonomik koşullar corona virüsü salgınıyla birlikte giderek kötüleşti.

Tunus’ta gençlerin üçte birinin işsiz olduğu Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta. Ülke ekonomisi 2020’de yüzde 9 küçülmüş, ekonomideki payı büyük olan turizm sektörü de, salgından çok kötü etkilenmişti.

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