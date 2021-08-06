Tunus’ta üst düzey muhalifi ev hapsine aldılar

Son haftalarda kaosun ve şiddetin hakim olduğu Tunus'ta sıcak bir gelişme yaşandı... Tunus İçişleri Bakanlığı, muhalefetteki Nahda Hareketi'nin üst düzey ismi Anouar Maarouf'u ev hapsine aldı.

SOZCU.COM.TR

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Hükümetin corona virüsü salgınına karşı yetersiz önlemleri ve ekonomik krizi yönetemediği Tunus’ta tansiyon dinmek bilmiyor…

Cumhurbaşkanı Kays Said’in Başbakan el-Meşişi’yi görevden alması ve Meclis’in yetkilerini dondurduktan sonra bütün kontrolü eline alması sonrasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

“Dürüst ve kararlı olanlar dışında” diyaloğu reddedeceğini daha önce söyleyen Said’in sözlerinden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı, muhalefetteki üst düzey bir ismi ev hapsine aldı.

Muhalefetteki Nahda Hareketi’nin üst düzey yetkililerinden olan ve eski iletişim teknolojileri bakanı olarak görev yapan Anouar Maarouf’un ev hapsine alındığı açıklandı.

Reuters’a konuşan yetkililer bu kararın bugün alındığını belirtti.

TUNUS’TA NELER OLUYOR?

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve Covid-19’a karşı hükümetin yetersizliği ile başlayan halk hareketi kısa bir süre içinde çatışmaya döndü. Geçen haftalarda yaşanan gerilim akıllara 2011 yılında başlayan ve bölgeyi etkileyen Arap Baharı’nı akıllara getirirken kısa bir süre sonra Tunus Cumhurbaşkanı Said duruma müdahale etti.

Başbakan el-Meşişi’yi görevden alan ve Meclis’in yetkililerini donduran Cumhurbaşkanı Said uluslararası kamuoyunda tepki çekti. Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke yaşananları endişeyle takip ettiklerini açıkladı. Tunus muhalefeti ise bütün yetkileri eline alan Cumhurbaşkanı’nın yaptığını darbe olarak nitelendirdi.

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