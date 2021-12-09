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Tunus’ta yangın: Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar

Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, binadakiler canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.

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Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinin girişi katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangın sırasında binada bulunanlar ise canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.

Ennahda Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Al-Areedh’in yangından kaçmak için binanın ikinci katından atladığı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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