Turistik kentte timsah paniği

Meksika'nın Guerrero eyaletinde yer alan turistik kent Acapulco'da timsah paniği yaşandı. Yerel saatle 11.00 sıralarında acil yardım hattına kentin Diamante bölgesinde bulunan Paseo de los Manglares caddesinde başıboş gezen bir timsah olduğuna dair ihbar geldi.

2.5 METRE UZUNLUĞUNDA

İhbar üzerine bölgeye gelen sivil savunma ekibi, 2.5 metre boyunda ve 180 kilogram ağırlığındaki timsahı halat yardımıyla yakaladı. Ekibin timsahı yakalama çalışmaları çevredeki kent sakinleri ve turistler tarafından ilgiyle izlenirken, timsahın Federal Çevre Koruma Ajansı'na teslim edildiği bildirildi.

Timsahların, Pasifik Okyanusu'nda görülen tropikal depresyonun tetiklediği yoğun yağışlar nedeniyle siyah lagün olarak bilinen yaşam alanlarını terk ederek, kent sokaklarına indiği düşünülüyor.