Turizm cenneti Maldivler’in 3V planı: Aşı adası olacaklar

Corona virüsü salgını can almaya devam ederken, aşılama kampanyaları da aralıksız sürüyor. Ülkeler vatandaşlarını aşılayabilmek için büyük çaba gösterirken, aşı turizm için de kritik bir önem taşıyor.

Yaklaşan turizm sezonu öncesi pek çok ülke, ülkeye giriş ve çıkışlarda kişilerin aşılanıp aşılanmadığını bilmek istiyor. Bunun yanı sıra aşıyı bir turizm cazibesi haline getirmeye çalışanlar da var. Hint Okyanusu’nda bulunan adalardan oluşan turizm cenneti ülke Maldivler de onlardan biri.

Salgından önce 2019 yılında 1.7 milyon uluslararası ziyaretçiye ulaşan Maldivler, corona virüsünün gölgesinde geçen 2020 yılında ise büyük bir kayıp yaşadı. Ülkeye gelen yabancı turist sayısı 500 bine düştü. En büyük gelir kaynaklarının başında turizm gelen ülke bu durumu toparlamak için harekete geçti.

ÜCRET KONUSU BELİRSİZ



Turizm Bakanı Dr. Abdulla Mausoom, ülkeye gelen turistleri aşılayacak yeni bir proje başlatmaya hazırlanıyor. ‘3V turizm’ (Visit, Vaccinate, Vacation – Ziyaret, Aşılama, Tatil) adı verilen planla ülkeye gelen turistlere iki doz aşı yapılacak. Turistlere hangi aşının yapılacağı ya da aşı için ücret ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bir bilgi ise henüz mevcut değil.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 6.8



Business Insider’ın haberine göre söz konusu projesinin hayata geçirilmesi biraz zaman alabilir. Turistlerin aşılanmaya başlamadan önce ülke nüfusunun tamamının aşı olması beklenecek. 530 bin nüfusu olan ülkede 20 Nisan itibarıyla aşılama oranı yalnızca yüzde 6.8.

Toplam 26 bin vaka ve 70 can kaybının kayıtlara geçtiği Maldivler, salgının başında sınırlarını kapatan ülkeler arasında yer almıştı. Temmuz 2020’de kapılarını turistlere tekrardan açan ülke negatif test sonucu dahi istememişti. Eylül 2020’de test sonucu istenmeye başlansa da herhangi bir karantina uygulaması devreye alınmadı.

İlginizi Çekebilir The Times'tan Türkiye analizi: Yarış başladı