Türk asıllı siyasetçi İsveç seçimlerine Konya’da hazırlanıyor

Yüksel, Nüans Partisi’nin (Partiet Nyans) 2019 yılında Göteborg kentinde kurulduğunu ifade ederek, “Nüans Partisi, tüm Avrupa’da olduğu gibi İsveç’te de yükselişte olan ırkçılıkla ve İslamofobiyle mücadele amacıyla kurulmuştur. Kendimizi, azınlık dostu ve Müslüman dostu bir parti olarak tarif ediyoruz. Daha huzurlu ve daha hoşgörülü bir İsveç hedefliyoruz” dedi.

“SADECE 23 BİN OYLA İSVEÇ MECLİSİNE GİREBİLİRİZ”

İsveç’te partilerin meclise girişinin kolay olduğunu ve sadece 23 bin oyla meclise girebileceklerini ifade eden Yüksel, “İsveç seçim sistemine göre belediyelere ve meclise girmek çok kolay. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin ardından sadece 23 bin oyla İsveç Meclisi’ne girebiliriz. Bu sebeple İsveç’te yaşayan Türk asıllı vatandaşlarımız mutlaka oylarını kullanmalı. Onların desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Yüksel, İsveç’te 100 binin üzerinde Türk’ün yaşadığını ve bunların büyük çoğunluğunun Konya’nın Kulu ilçesinden göç eden kişiler olduğunu ifade ederek, “İsveç’te Türkler başta olmak üzere göçmenlerin seçimlere katılımı maalesef çok düşük” dedi.

Kulu ilçesinde billboardlara asılan afişlere ilişkin açıklamalarda bulunan Yüksel, “Biz de seçim kampanyamızı Konya’nın Kulu ilçesine taşıyarak seçim kampanyamızın dikkatini çekmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.