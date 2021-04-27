Türk bayrağını yırtan Yunan vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı, Belçika’da tutuklandı

www.protothema.gr’de yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıda kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Neonazi Altın Şafak üyesi Milletvekili İoannis Lagos'un dokunulmazlığı Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla kaldırıldı.

ALTIN ŞAFAK SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

Yunanistan Mahkemeleri Ekim 2020'de aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu “suç örgütü yönetmekten” 13'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

Ceza alanlar arasında Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtan parlamenter Lagos' da bulunuyordu. Avrupa Parlamentosu dün, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan AP milletvekili ve Altın Şafak üyesi Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oylama gerçekleştirdi.

Pazartesi günü öğleden sonra yapılan ve sonuçları yeni açıklanan oylamada Lagos'un dokunulmazlığı 25 oya karşı 658 oyla kaldırıldı.

HAKKINDA ULUSLAR ARASI TUTUKLAMA EMRİ ÇIKMASI BEKLENİYOR

Hakkında uluslararası tutuklama emri çıkması beklenen Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk bayrağının basılı olduğu kağıdı yırtması ile hatırlandığı belirtildi. Bu ırkçı eyleme Türkiye sert tepki göstermiş, ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Lagos'un bu düşmanca tavrını ‘saygısızlık' ve ‘Neonazizm' olarak nitelemişti.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Yunanistan sınırında yaşanan mülteci durumuyla ilgili olarak ‘Yunan Adalarında İnsani Durum’ toplantısında bir araya gelmişti. Yunan Altın Şafak Partisi’nin ırkçı milletvekili Ioannis Lagos toplantıda söz almış ve “Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek Türk bayrağını yırtmıştı. Lagos’un bu hareketi dünya basınında eleştirilirken, parlamento 4 gün toplantılara katılamama cezası vermişti.