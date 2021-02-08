Türk bayrağıyla gösteriye katıldı… Mahkemelik oldu

Almanya’da Türklerin en yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Wuppertal kentinde polisin orantısız güç kullandığı gerekçesiyle düzenlenen protesto gösterisinde bir skandala imza atıldı.

Alman polisi, protestoya Türk bayrağı direğiyle katılan Murat Güneş’i hazmedemedi. Alman polisinin Türk bayrağı direğinin ucundaki kromdan yapılmış “yıldız ve hilali” kesici alet kapsamına alarak, Güneş’i mahkemeye sevk etti. Yaşadığı olayı anlatan Güneş, “Protesto sırasında taşıdığım Türk bayrağı direği birilerini rahatsız etti. Bayrak direğinin ucundaki ay ve yıldız, kesici alet kapsamında değerlendirildi. Hem 1.200 euro ceza kesildi, hem de mahkemede hakkımda dava okunacak” dedi.

‘KUSUR BULAMADIKLARI İÇİN…’

Güneş, Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da artan polis şiddetine tepki göstermek için yasal olarak protesto düzenlediklerini ifade ederek, Geçtiğimiz hafta bir vatandaşımızın öldürülmesi ve bazı vatandaşlarımızın yaralanmasıyla ilgili polis şiddetini protesto ettik. Tabi polisler kendilerini protesto ettiğimiz için bizi yakın takibe aldı. Araçlarımızı kontrol ettiler. Herhangi bir kusuru bulamayınca Türk bayrağımıza yöneldiler. Bu Almanya’daki Türkiye düşmanlığının geldiği son noktadır. Burada sindirilmeye çalışıyoruz” dedi.

‘TERÖR YANDAŞLARINA DOKUNULMUYOR’

Almanyanın Wuppertal kentinde terör örgütü PKK sempatizanları ve üyelerinin örgüte haraç topladığını belirten Güneş, “Polisler bunu bildikleri halde operasyon yapmıyor. Ama işte görüldüğü gibi bizlere olmadık bahanelerle cezalar yazıyorlar. İki kere 1200 euro ceza yazdılar” diye konuştu. (DHA)