Türk İHA’ları dünyanın gündeminde: Ucuz ve etkili

ABD merkezli medya kuruluşu Forbes, Türkiye’nin son dönemde büyük bir atılım yaptığı insansız hava araçları alanı ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Derginin yazarlarından Paul Iddon imzalı makalede, “Türkiye’nin İHA’larının büyüyen pazarı: Ucuz ve savaşta test edildi” başlığı kullanılırken, Ankara’nın Avrupa’ya ilk kez drone ithal ettiği vurgulandı.

Polonya’nın Türkiye’den drone satın alan ilk NATO üyesi ülke olduğunu hatırlatan Forbes, “Polonya, tanksavar füzeleri olan TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, bu araçların savaşta kendini kanıtladığını söyledi. Ukrayna da Karadeniz’deki görevi için TB2’lerden satın aldı. Bunlar Kiev’in 30 yıldan beri aldığı en büyük yeni savaş uçağı” yorumunu yaptı. Makalede, diğer AB ülkelerinin de Türkiye’de üretilen insansız hava aracını satın almayı gündemine aldığı belirtildi. Arnavutluk ve bir diğer NATO üyesi Letonya’nın da Türk dronelarını satın almayı planladığı aktarıldı.

Forbes, “Türk droneları, 2020’de üç farklı savaş bölgesinde başarı elde edince ilgi topladı. Şubat ayında İdlib’de TB2’ler Suriye ordusunu ve karadaki militanları etkisiz hale getirdi. Libya’da da Türkiye’nin droneları kritik bir rol üstlendi. Dağlık Karabağ’da da Azerbaycan ordusunun kullandığı TB2’ler Ermenistan ordusunu yendi” ifadesini kullandı.

Bu cephelerde TB2’lerin hasar gördüğünü hatırlatan Forbes, bu sistemlerin ucuz maliyeti ve tamiri dolayısıyla piyasadaki rakiplerinden sıyrıldığını aktardı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da bu konu hakkında, “TB2 ve silahları, teknik yeterlilik sağlıyor ve uygun fiyatlı. Dolayısıyla kumandanlar düşmana zorluk çıkaran bu araçların hasar görmesini tolere edebilir” dedi. Forbes, fiyat faktörünün Türkiye’nin dronelarına müşterileri artıracağını da yazdı.

İnsansız hava araçları pazarında çok ciddi bir rekabet olduğunu yazan Forbes, Türkiye’nin ABD, Çin ve İsrail ile rekabet içerisinde olduğunu da aktardı. Makale, “Türkiye uygun fiyatı ve savaşlardaki başarısı ile birlikte modern savaşlarda bu araçların etkisini fark eden fakat üst düzey drone satın almaya gücü yetmeyen ülkelerin ilgisini çekecektir” ifadesiyle sona erdi.

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