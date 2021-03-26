Türk iş insanı dergiye kapak oldu

Ünlü Amerikan ekonomi dergisi Forbes, Avusturya’da yayınlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan edisyonunda Türk iş insanı Hüseyin Ünal’a yer verdi.

Dergi, 44 yıl önce Yozgat’ın Sorgun ilçesinden Hollanda ve daha sonra Avusturya’ya giden Ünal’ın hikayesini kapağına taşıdı. Dergi, Ünal’ın Avusturya’da 31 şubesi bulunan süpermarket zinciri başta olmak üzere, yaklaşık 32 ülkeye ihracat yapan enerji içeceği, et ve et ürünleri üretim tesisi, Viyana Toptancı halinde yer alan Cash and Carry (Peşin ödeme ile alışveriş) alanı ve 10 bin m2 kapalı alanı bulunan lojistik merkezine sahip yatırımlarıyla yıllık 130 milyon Euro cirosu bulunan Macro Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıttı.



“5 BİN EURO TRAKTÖR PARASI İÇİN GELEN…”

Forbes dergisi, “Burada başarıyı yakalarsan her yerde başarılı olursun” başlığıyla Türk iş insanı Ünal için, ” 5 bin Euro traktör parası için gelen Hüseyin Ünal şimdi yıllık cirosu 130 milyon Euro ve 300 çalışanla Türkiye ve Avusturya’nın ardından şimdi de Almanya piyasasına giriyor” ifadelerine yer verdi.