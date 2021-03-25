Türk turiste müjde: Çin aşı pasaportuna giriyoruz

Avrupa Birliği, sadece AB tarafından onaylanan aşılardan oluşan bir Aşı Pasaportu hazırlayıp “sadece bu aşı pasaportu ile seyahat serbestisi” getirirken, benzer adım Çin'den geldi. AB Pasaportu'na karşı bir tür “Çin aşısı pasaportu” çıkıyor.

KAPIDA TARAMA VE TEST

Alman medyasında Çin'in, sadece Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısından olanları sorunsuz ve başka bir kısıtlama olmadan almaya başlayacağı belirtildi. Türkiye, Çin aşısını uyguladığı için, bunu kanıtlayanlar, Çin'e “kapıda mecburi test veya karantina şartı” olmadan girebilecek.

Aynı şey Avrupalılar için geçerli değil. Avrupalılar, Çin'e her gidişinde uzun ve zorlu test süreçlerinden geçiriliyor çünkü AB aşıları kabul edilmiyor.

AVRUPALI'YA İKİNCİ AŞI!

AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu, sadece AB içinde onaylanan aşıları uyguluyor ve buna dayalı bir Aşı Pasaportu hazırlıyor. Alman Der Tagesspiegel gazetesi Çin‘in, ülkeye sorunsuz giriş iznini sadece Çin aşısı yaptıranlara verme çalışması yaptığını, bunun ekonomik bağlantılar nedeniyle Çin'e sık ziyaret eden Avrupalıları olumsuz etkileyeceğini yazdı.

AB ya da başka bir batı ülkesinde aşı yaptırmış olanların, orada bir daha Çin aşısı ile aşılanıp aşılanmayacağı bilinmiyor. AB ve diğer bir çok batı ülkesi, Çin aşısının klinik denemelerinin AB ile ABD'deki düzenlemelere uygun olmadığını, aşıya güvenin az olduğunu savunuyor.

RUS AŞISINA FABRİKA YOK

Öte yandan Rus aşısının üretimi için Almanya'da fabrika arayışı sürüyor. Şu ana kadar uygun bir yer bulunamadığı, bulunan yerlerin sahiplerinin de ret cevabı verdiği, son olarak Bavyera'da bir fabrikayla ilgilenildiği belirtiliyor.

Rus aşısının sonbaharda Almanya'da olması bekleniyor. Ancak o zamana kadar diğer aşıların çoktan yetişmiş olacağı hesaplanıyor. Çin aşısı gibi, Rus aşısının klinik deneylerinin AB ve ABD standartlarında olmadığı da biliniyor. Bu nedenle çok az kişinin Sputnik V yaptırmayı kabul edeceği sanılıyor.

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