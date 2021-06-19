Türkçeye karşı bir oldular: Yeşiller, AfD ile kol kola

Almanya'nın birçok eyaletinde Türkçenin yanı sıra, neredeyse evde Türk televizyonu izleme bile yasaklanırken, 400 bin Türkün yaşadığı Hessen eyaletinde akılalmaz bir olay gerçekleşti. Yüz binlerce Türk, yeni gelen 55 bin Suriyeli kadar itibar görmedi.

Bünyesinde Türk kökenli milletvekilleri olan, her seçimde Türk kökenli seçmenlerin oyunu alan, eyalet hükümetindeki Yeşiller Partisi, Türk kökenli seçmenlere alenen ihanet etti. Liselerde, 2. veya 3. yabancı dil olarak Çince, Arapça, Portekizce ve Lehçeyi getiren Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Yeşiller, dün Türkçeyi reddeden bir karar aldı.

SPD: TÜRKÇEYİ DE ALIN

Sosyal Demokrat Parti adına Turgut Yüksel ve SPD grubunun, “Tamam, komisyonda koalisyon olarak belirlediğiniz bu dillerin yanı sıra Türkçe ve Yunanca da olsun. Aileler ve çocuklar seçebilsin” önerisi, CDU ile Yeşiller ve AfD tarafından reddedildi. Yeşiller ile birlikte, SPD'nin talebine aşırı sağcı ve yabancı karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi de hayır oyu verdi.

Yeşiller ile AfD, böylece Türkler konusunda ortak bir potada buluştu. Bu karar Türk toplumunu çok derinden yaraladı ve kızdırdı.

YEŞİLLER’E OY YOK MESAJI

Yeşiller milletvekillerine, “Bir daha size oy yok” mesajları gidiyor. Hessen’de, CDU-Yeşiller koalisyonu tek oy farkla iktidarda.

CDU’daki Türk kökenli milletvekili İsmail Tipi’nin, neden bu konuda partisine “Türkçe yoksa, yokum” diyerek rest çekmediği de bilinmiyor. Böyle bir durumda, koalisyon bile bozulabilecekken, Türk kökenli vekillerin sessizliği şaşırtıyor.