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Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Antalya’da yapılacak

Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın pazar günü Antalya'da gerçekleşeceği açıklandı.

Güncellenme: 21:50, 18/06/2021
HaberlerDünya
Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Antalya’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, 20 Haziran 2021 tarihinde Antalyada, Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilecektir. Sözkonusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanısıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu marjında İranlı ve Afgan muhataplarıyla ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır” denildi.

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