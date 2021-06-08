Türkiye ile bir ülke arasında daha aşı sertifikası anlaşması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun bugün Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek şöyle denildi:

* Görüşmede, siyasi istişare mekanizmalarının canlandırılması kapsamında Dışişleri Bakanlıkları arasında istişareler düzenlenmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında yıl sonundan önce Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve İş Forumu düzenlenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

* Ayrıca, her iki ülkenin ortak gündeminde bulunan bölgesel ve uluslararası meselelerde işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır.

* Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir.

TÜRKİYE, 4 ÜLKEYLE ANLAŞMIŞTI

Türkiye; Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan’dan sonra Yunanistan ile aşı sertifikalarının tanınması konusunda anlaşmıştı.