Türkiye ile Macaristan anlaştı: Aşı olanlara test ve karantina yok

Sağlık Bakanlığının 07 Mayıs tarih 739 sayılı yazısında Macaristan tarafından COVID-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının karşılıklı tanınırlığı ve kabulü ile Türkiye ve Macaristan'da aşılanmış kişilerin her iki ülkeye herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan giriş yapabilmeleri konularında işbirliğinde ortak hareket etmelerinin teklifi edildiği, Dışişleri Bakanlığının 09 Mayıs tarih 32742644 sayılı yazısında ise Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu önerinin uygun bulunduğunun bilgisi iletildi. Uygulama bugün başladı.

TEST VE KARANTİNA OLMADAN SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Bursa Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemiz ve Macaristan arasında varılan anlaşma çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı'nın 10.05.2021 tarih 8142 sayılı genelgesi doğrultusunda;

* Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin gerekli vize koşullarını haiz olup vize alanlar ile geçerli vize hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye‘de yetkili makamlarca tanzim edilen Kovid-­19 bağışıklık/aşı sertifikaları ile PCR testi ibrazı ve karantinaya tabi olmadan Macaristan'a seyahat edebilmelerine,

* Macaristan vatandaşlarının da Macaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Kovid-­19 bağışıklık/aşı sertifikalarıyla Türkiye‘ye test ve karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilmesine,

* Bu kapsamda 11 Mayıs 2021 saat 00.01'den itibaren söz konusu uygulama yürürlüğe girecek olup Macaristan vatandaşlarının ekte örnekleri yer alan bağışıklık/aşı sertifikalarıyla Türkiye'ye herhangi bir kısıtlama olmaksızın giriş yapabilmelerine ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların ivedilikle planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir.

MACARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, Schengen vizesi alan veya halihazırda geçerli bir Schengen vizesine sahip olan, yetkili Türk makamları tarafından verilmiş bir Covid-19 aşılama sertifikasına sahip olan Türk vatandaşları veya Türkiye’de yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, PCR testi ve karantina olmadan Macaristan’a girebileceklerini bildirmek isteriz.

* Bu şartın başka Schengen ülkeye giriş yapmak için değil, sadece Macaristan sınırlarının içinde uygulanacağını bildirmek isteriz. Vize alabilmek için önceden satın alınmış uçak bileti ve önceden ödenmiş onaylanmış konaklama belgesi şarttır.

* Ayrıca, yetkili Macar makamları tarafından verilen Covid-19 aşılama sertifikasına sahip olanlar, PCR testi ve karantina zorunluluğu olmadan Türkiye’ye giriş yapabildiklerini, ve Macaristan'a döndükten sonra sınır geçişindeki tıbbi muayene Covid-19 hastalığının semptomlarını göstermedikleri sürece karantina zorunluklarını olmayacağını bildirmek isteriz.

* Ayriyeten, pandemi döneminde Türkiye ve Macaristan’a giriş koşulları değişmediğini bildirmek isteriz.

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