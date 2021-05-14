Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır” dedi.

TÜRKİYE, MACARİSTAN’LA DA ANLAŞMIŞTI

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

* 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, Schengen vizesi alan veya halihazırda geçerli bir Schengen vizesine sahip olan, yetkili Türk makamları tarafından verilmiş bir Covid-19 aşılama sertifikasına sahip olan Türk vatandaşları veya Türkiye'de yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, PCR testi ve karantina olmadan Macaristan'a girebileceklerini bildirmek isteriz.

* Bu şartın başka Schengen ülkeye giriş yapmak için değil, sadece Macaristan sınırlarının içinde uygulanacağını bildirmek isteriz. Vize alabilmek için önceden satın alınmış uçak bileti ve önceden ödenmiş onaylanmış konaklama belgesi şarttır.

* Ayrıca, yetkili Macar makamları tarafından verilen Covid-19 aşılama sertifikasına sahip olanlar, PCR testi ve karantina zorunluluğu olmadan Türkiye'ye giriş yapabildiklerini, ve Macaristan’a döndükten sonra sınır geçişindeki tıbbi muayene Covid-19 hastalığının semptomlarını göstermedikleri sürece karantina zorunluklarını olmayacağını bildirmek isteriz.

* Ayriyeten, pandemi döneminde Türkiye ve Macaristan'a giriş koşulları değişmediğini bildirmek isteriz.

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