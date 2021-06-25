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Türkiye ile Ukrayna anlaştı! Aşı kartları karşılıklı olarak tanınacak

Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 Aşı Kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:24, 25/06/2021
HaberlerDünya
Türkiye ile Ukrayna anlaştı! Aşı kartları karşılıklı olarak tanınacak

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemiz ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının COVID-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Ukrayna’ya seyahat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere COVID-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlayamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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