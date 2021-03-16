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Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin 62. turu tamamlandı

Yunanistan ve Türkiye, bu ayın sonlarında yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde istikşafi görüşmelerin 62. turu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi. Yunan medyası görüşmenin yaklaşık 4 saat sürdüğünü aktardı.

Güncellenme: 19:03, 16/03/2021
HaberlerDünya
Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin 62. turu tamamlandı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı.

Yunan medyası, görüşmenin 10.30’da başladığını ve 4 saat sürdüğünü belirtti.  Öte yandan iki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61’inci turu geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

5 YIL SONRA TEKRAR BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara’da yapılmıştı. 1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere bu yıl 25 Ocak tarihinde İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki toplantıyla yeniden başlanmıştı.

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