Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin 62. turu tamamlandı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı.

Yunan medyası, görüşmenin 10.30’da başladığını ve 4 saat sürdüğünü belirtti. Öte yandan iki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61’inci turu geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

5 YIL SONRA TEKRAR BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara’da yapılmıştı. 1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere bu yıl 25 Ocak tarihinde İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki toplantıyla yeniden başlanmıştı.