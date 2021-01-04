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Türkiye Köln Başkonsolosluğu’nu yasa boğan ölüm: Nehirde ölü bulundu

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu şoförünün 3 gündür kayıp olan oğlu Ahmet Kiranlioğlu'nun cesedi Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde Ren Nehri'nde bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:13, 04/01/2021
Haberler Dünya
Türkiye Köln Başkonsolosluğu’nu yasa boğan ölüm: Nehirde ölü bulundu

Almanya’da Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu şoförünün oğlu Ahmet Kiranlioğlu’nun (25) ölümü sevenlerini yasa boğdu. Baba İsrafil Kiranlioğlu 31 Aralık gecesi sosyal medya hesabından oğlundan haber alamadığını duyurdu.

Paylaşımın ardından Ahmet Kiranlioğlu’nun arkadaşları genci Köln kenti ve çevresinde aramaya başladı. Baba İsrafil Kiranlioğlu’na acı haber 3 Ocak sabahı ulaştı.

ARACINDA MEKTUP BULUNDU

Kayıp gencin cesedinin Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentindeki Ren Nehri’nde bulunduğu ifade edildi.

Bulunan araç.

Kayıp gence ait aracın da Rodenkirschen köprüsü altında içinde bir mektup ile bulunduğu ifade edilirken, Köln polisi Ahmet Kiranlioğlu’nun şüpheli ölümüne ilişlkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu’nun 3 ay önce dünya evine girdiği ifade edildi.

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