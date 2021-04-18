Türkiye seyahat yasağına başladı ama İngilizler uymuyor

Normalleşme sürecine başlayan İngiltere’de gündem yurt dışı tatilleri… İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, birçok İngilizin hem tatil yapmak hem de estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiğini ve bu sayede karantina uygulaması olmadan tatil yapabildiklerini yazdı.

Gazeteye konuşan ve David lakabıyla açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki bir avukat, “Ben 5 yıl önce kelleşmeye başladım. Pandemi süreci sayesinde evlere kapandığımız günlerde saç ektirmeye karar verdim ve İstanbul’a gittim” dedi. The Times, çok sayıda İngilizin karantina süresi boyunca botoks, saç ektirme ve yağ aldırma gibi uygulamaları İstanbul’da yaptırdığını yazdı.

“KARANTİNAYA GİRMİYORLAR”

David’in hükümetten aldığı destek ile Türkiye’ye gittiğini yazan The Times, İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın saç ektirmek ya da estetik müdahale gibi durumlarda herhangi bir yasak olmadığını da aktardı. Gazete, “Bu yıl Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye operasyon için gidenler Türkiye’nin zorunlu 10 günlük karantinasına uymak zorundaydı. Türkiye İngiliz mutasyonu dolayısıyla doğrudan uçuşları yasakladı ve Birleşik Krallık’a son 10 gün içinde gidenlerin karantinaya girmesi zorunlu hale geldi” hatırlatmasını yaptı. Fakat Louise Callaghan imzalı haberde, “Fakat Birleşik Krallık’tan saç ektirmek için gelenlerin hiçbiri karantinaya girmedi” ifadesi yer aldı.

Türkiye’de vaka sayısının son dönemde artmasına rağmen Birleşik Krallık’tan estetik operasyon için gelenlerin keyfinin yerinde olduğu da belirtilirken The Times, sağlık turizminin Türkiye için çok büyük bir değeri olduğunu yazdı. Gazete, 2019’da Türkiye’ye gelen her 3 turistten birinin tıbbi sebeplerle geldiğini ve yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir gelir elde edildiğini hatırlattı.

The Times, “7 tepeli tarihi kent artık saç ekiminin başkenti oldu. Ana caddelerde kafaları gittikleri kliniğin bandajının logosu olan ve başı kanlı insanlar dolaşıyor. Her yıl yüzlerce insan Türkiye’ye bu sebeple gidiyor. Türkiye’de bu operasyon 1.500 pounda yapılırken Birleşik Krallık’ta benzer bir operasyon için en azından 8.000 pound gözden çıkarılmalı. Türkiye’de geçen yıl pandemi dolayısıyla sağlık turizminin gelirleri neredeyse yüzde 50 azaldı” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan Türk doktorlar ve klinik sahipleri İngilizlerin, devletin verdiği destek parasıyla Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

İNGİLİZLER KURALLARI ÇİĞNİYOR

Mutasyona uğramış virüs sebebiyle Türkiye, İngiltere’den gelen turistlere karşı büyük ve sert önlemler alırken, The Times birçok İngiliz vatandaşının, İrlanda’ya giderek oradan Türkiye’ye doğrudan uçtuklarını ortaya çıkardı.

Gazeteye konuşan 33 yaşındaki Naweed isimli Belfastlı bir diş hekimi, Paskalya tatilinde Dublin’e gittiğini ve oradan doğrudan İstanbul’a gittiğini söyledi.

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