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Türkiye sınırında askerliğini yapan Yunanistan başbakanının oğlu terhis oldu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in zorunlu askerlik görevini Batı Trakya’nın Evros (Meriç) ilindeki sınır birliğinde yapan oğlu Konstandinos Miçotakis, terhis oldu. Miçotakis’i terhis sonrasında ailesi karşıladı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 12:35, 11/05/2021
HaberlerDünya
Türkiye sınırında askerliğini yapan Yunanistan başbakanının oğlu terhis oldu

Yunanistan ile Türkiye sınırındaki Dedeağaç'ta yer alan Topçu Birliği'nde askerliğini yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 23 yaşındaki oğlu Konstantinos Miçotakis'in 8 aylık askerlik dönemini tamamlayarak terhis olduğu belirtildi.

AİLESİ KARŞILADI

ABD’deki Boston Üniversitesi’ni bitirerek ülkesine döndükten iki ay sonra askerlik görevine başlayan Miçotakis'in sınır hattındaki birliklerde görevine başlayıp aynı birlikte tamamlandığı ve terhis sırasında ailesinin karşıladığı belirtildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz Ekim ayında Dedeağaç Mitropoliti Anthimos'la gerçekleştirdiği görüşmesinde, oğlunun görevini Meriç'deki  sınır birliğinde tamamlayacağını belirtmişti.

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