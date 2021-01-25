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Türkiye ve Yunanistan arasındaki kritik görüşme tamamlandı

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler tamamlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:09, 25/01/2021
Haberler Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki kritik görüşme tamamlandı

İlk olarak 12 Mart 2002'de başlayan, sonuncusu ise 1 Mart 2016'da Atina'da gerçekleşen Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl aranın ardından yeniden başladı.

Görüşme Dolmabahçe’de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen görüşmeye Türk tarafından Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan tarafında ise diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık etti.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin yakından takip ettiği ve Türkiye’nin ev sahipliğinde 61. turu düzenlenen görüşmeler saat 15:00 sularında tamamlandı.

Avrupa Avrupa Birliği Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:15:05,