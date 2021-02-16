Türkiye’de yakalanan IŞİD’li kriz çıkardı… Yeni Zelanda ve Avustralya birbirine düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından dün yapılan bir açıklama okyanus ötesinde büyük yankı uyandırdı. MSB, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen üç kişinin Suriye’den Türkiye’ye girmek isterken yakalandığını, bunlar arasında mavi bültenle aranan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının da olduğunu duyurdu.

Yeni Zelanda vatandaşı olduğu belirtilen S.A., Yeni Zelanda ve Avustralya arasında kriz çıkardı. Kadının çifte vatandaş olduğu öğrenilirken, Avustralya’nın S.A.’nın vatandaşlığını iptal ettiği vurgulandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bu karara tepki gösterdi.

Avustralya’nın sorumluluktan kaçtığını savunan Ardern, 6 yaşından beri Yeni Zelanda’da yaşamayan kadınla ilgili sorunu tek başına üstlenmeye ittiğini söyledi. Ardern, “Yeni Zelanda, Avustralya’nın ihraç ettiği sorunlardan bıktı” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCELİĞİM ÇIKARLARI KORUMAK’



Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Ardern’e Canberra’daki bir basın toplantısında yanıt verdi. Morrison, “Benim işim Avustralya’nın çıkarlarıyla ilgili. Avustralya’nın çıkarlarını ve ulusal güvenliğini ön plana koymak önceliğim. Tüm vatandaşların bunda hemfikir olacağına eminim” dedi.

Karardan önce Ardern’le konuşmayı planladığını söyleyen Morrison, terörist olaylara karışan kişilerin vatandaşlıklarının parlamentoda otomatik olarak iptal edildiğini vurguladı.