Türkiye’deki sokağa çıkma yasağı dünyanın gündeminde: Kapanacaksanız düzgün şekilde kapanmalısınız

Türkiye’de 29 Nisan’da ülke genelinde başlayan tam kapanma devam ederken, milyonlarca insan 17 Mayıs’a kadar evde kalmayı sürdürüyor. Vatandaşlar evde kalırken, yasaklardan muaf tutulan turistlerin durumu dünya medyasının gündeminden de düşmüyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, turistlerin Türk vatandaşları olmadan Türkiye’nin tadını çıkarmasını mercek altına aldı. Turistlerin sessiz sokaklarda gezindiği belirtilen makelede, bu durumu eleştiren “Türkiye sınırsız. Şimdi Türkler olmadan mümkün” gibi turizm reklamlarının sosyal medyada yayıldığı vurgulandı.

Turistlerin negatif test sonucu göstererek ülkeye giriş yaptığını yazan Reuters, Akdeniz sahillerinde dilediği gibi eğlenen turistlerin görüntülerinin, Türk vatandaşlarının sosyal medyada sesini yükseltmesine yol açtığını vurguladı.

Ajansa konuşan 34 yaşındaki Kadir isimli bir turist rehberi, “Şu an turistler için mükemmel bir zaman, çünkü Türkler dışarı çıkamıyor. Olması gereken bu. Turistlerin ödemelerini yaptığı rezervasyonları var. Turizm, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için çok önemli” dedi.

GELİRLER YÜZDE 65 DÜŞTÜ

Türkiye’nin turizm gelirlerinin geçtiğimiz yıl yüzde 65 düşerek 12 milyar dolara gerilediğini aktaran makale, hükümetin bu kısıtlamalarla yaz sezonunu kurtarmayı umduğunu ifade etti.

Ancak rehber Kadir için de imkanlar sınırlı. Normalde Topkapı Sarayı’nı günde 15 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Kadir, şimdilerde bu rakamın 1000 civarında olduğunu anlattı. Sarayın ziyaretçileri ağırlıklı olarak Ukrayna, Rusya ve Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler.

‘TURİSTLERE DE UYGULANMALIYDI’

Pakistan ziyareti dönüşü ülkesinde karantinaya takılmamak için Türkiye’ye gelen Faisal Cheema, İngiltere’nin Manchester kentinde yaşıyor.

Bu durumun turistler için de iyi olmadığını öne süren 46 yaşında Cheema, “Gerçek şu ki turistler para harcıyor. Buradaki yerlerin tamamı turistlere bağlı. Eğer turistler olmasaydı, hepsi kapanırdı. Ancak bu turistler için de iyi değil. Covid yasakları turistlere de uygulanmalıydı. Eğer kapanacaksanız, düzgün şekilde kapanmalısınız” ifadelerini kullandı.