Türkiye’den Avrupa’ya dönüşte büyük çile

Tatil için arabalarıyla Avrupa'dan Türkiye'ye gidenlerin dönüş yolculuğu başladı. Ancak bugün sınırda büyük sorun çıktı. Yunanistan, "Gurbetçileri karayoluyla dönüşte almayacağını" açıklamıştı. Bugün de Bulgaristan girişinde büyük bir yığılma oldu.

ALI GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kapıkule sınır kapısından geçenler Bulgarlar işlem yapmadığı için Kapitan Andreewo Sınır kapısında yığıldı.

9 saattir geçiş için bekleyenler var. Kuyruklar uzamaya ve Türkiye tarafında kilometrelerce araç yığınları oluşmaya başladı. Herkes kornalara basarak işlemlerin başlatılmasını, sınır kapısının açılmasını istiyor.

Çevrede tuvalet de bulunmadığı için, bekleyenler büyük sorun yaşıyor. Bulgaristan’ın neden sınır kapısını kapattığı ya da geçiş işlemlerini neden durdurduğu bilinmiyor.