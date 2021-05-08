Türkiye’den iki ülkeyle seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için görüşme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic’le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Bu husus her ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından koordine edilecek.

ÇAVUŞOĞLU, ÇADLI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüşmüştür. Adı geçen bu görevine atanmasından ötürü tebrik etmiştir. Çad’la dayanışma içinde olduğumuzu, geçiş döneminin suhuletle ilerlemesini dilediğimizi belirtmiştir” ifadelerine yer verildi.

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