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Türkiye ile Mısır, Kahire’de görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'den bir heyetin Mısır'a gideceği kaydedildi.

Güncellenme: 22:19, 04/05/2021
HaberlerDünya
Türkiye ile Mısır, Kahire’de görüşecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’den Mısır’a bir heyetin gideceği belirtildi.

“İSTİŞARELER 5-6 MAYIS’TA KAHİRE’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir.

* Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır.

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Yayınlanma Tarihi:22:17,