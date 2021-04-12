Türkiye’nin Karadeniz açıklaması sonrasında Blinken yine Avrupa’ya geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yoğun mesaisi başlıyor… Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkili uluslararası kamuoyunu ilgilendiren birçok konuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Blinken’ın bu hafta Brüksel’e gideceğini duyurdu.

Blinken’a ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de eşlik edeceği belirtildi. İsmini açıklamayan yetkili ziyaret ile ilgili başka bir detay vermezken Blinken’ın başta İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili konular olmak üzere bir dizi görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

EN SON MART’TA GELMİŞTİ

Geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir açıklama yaparak Austin’in temaslarının cumartesi günü başladığını duyurmuştu.

İlk olarak Mart ayında AB ve NATO müttefikleriyle bir araya gelmek üzere Brüksel’e giden Blinken’ın bu ziyareti kısa bir süre içerisindeki ikinci ziyaret olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD ile NATO müttefiki olan Türkiye cuma günü, ABD’ye ait iki savaş gemisinin Boğazlardan geçeceğini duyurmuştu. Montrö Anlaşması kapsamında bölgeden geçecek savaş gemileri için Türkiye’den izin alınması gerekirken Karadeniz’e gidecek ABD gemilerinin 14-15 Nisan’da geçmesi bekleniyor.

Türkiye tarafından yapılan açıklamada gemilerin 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi açıklaması

İlginizi Çekebilir Blinken'dan Çavuşoğlu'na S-400 uyarısı

İlginizi Çekebilir Türkiye doğruladı: ABD, Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Bölgede savaş olmayacak

İlginizi Çekebilir Türkiye ile Ukrayna'dan 20 maddelik ortak bildiri