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Türkiye’nin Karadeniz açıklaması sonrasında Blinken yine Avrupa’ya geliyor

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ederken Türkiye'nin Cuma günü yaptığı, "ABD, savaş gemilerini Boğazlardan geçirmek için izin istedi" açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Avrupa'ya gelerek temaslarda bulunacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:53, 12/04/2021
HaberlerDünya
Türkiye’nin Karadeniz açıklaması sonrasında Blinken yine Avrupa’ya geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yoğun mesaisi başlıyor… Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkili uluslararası kamuoyunu ilgilendiren birçok konuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Blinken’ın bu hafta Brüksel’e gideceğini duyurdu.

Blinken’a ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de eşlik edeceği belirtildi. İsmini açıklamayan yetkili ziyaret ile ilgili başka bir detay vermezken Blinken’ın başta İran, Afganistan ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili konular olmak üzere bir dizi görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

Blinken Mart ayındaki NATO Zirvesi’nde mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Blinken’ın bu ziyaretinde Çavuşoğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

EN SON MART’TA GELMİŞTİ

Geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir açıklama yaparak Austin’in temaslarının cumartesi günü başladığını duyurmuştu.

İlk olarak Mart ayında AB ve NATO müttefikleriyle bir araya gelmek üzere Brüksel’e giden Blinken’ın bu ziyareti kısa bir süre içerisindeki ikinci ziyaret olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD ile NATO müttefiki olan Türkiye cuma günü, ABD’ye ait iki savaş gemisinin Boğazlardan geçeceğini duyurmuştu. Montrö Anlaşması kapsamında bölgeden geçecek savaş gemileri için Türkiye’den izin alınması gerekirken Karadeniz’e gidecek ABD gemilerinin 14-15 Nisan’da geçmesi bekleniyor.

Türkiye tarafından yapılan açıklamada gemilerin 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:50,