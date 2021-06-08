Türkiye’nin Afganistan hamlesi ABD’de gündem: Ankara bazı şartlar koyuyor

Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, 11 Eylül’de ABD ve müttefiklerinin bölgeden ayrılma kararı öncesinde Afganistan’da yaşanabilecek bir güvenlik boşluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İsmini açıklamayan yetkililer, Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın koruması için devreye girdiğini söylerken ABD’li yetkililer Ankara’nın bazı şartlar dayattığını da aktardı.

Gelecek hafta ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kritik görüşme öncesinde bu konu gündeme gelirken, ismini açıklamayan bir Türk yetkili, “ABD’li ve Türk yetkililer bu görev için olası ihtiyaçları görüşüyor. ABD’nin ayrılmasından sonra Türkiye Kabil Havalimanı’nı korumak için teklifte bulundu. Bu çerçevede NATO ve ABD ile görüşmeler devam ediyor” dedi.

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin bu hamlesi ile birlikte Ankara ile Batı ülkeleri arasındaki gerilimin azaltılabileceğine dikkat çekerken, “Türkiye’nin Rusya’dan savunma sistemi satın alması ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle birlikte ilişkiler gerilmişti” hatırlatmasını yaptı.

Dün Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara’nın bölgede kalma niyeti olduğunu söylemişti. Akar, “Eğer şartlar sağlanırsa Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda kalabiliriz” demişti.

“ABD’NİN ENDİŞELERİ VAR”

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan ABD’li yetkililer, “Türkiye’nin teklifini memnuniyetle karşılıyoruz fakat Ankara çok fazla şey istiyor. ABD’nin Türkiye’nin güvenilirliği ile ilgili endişeleri var fakat Washington buna bir çözüm bulmayı planlıyor” dedi.

Ocak ayında göreve geldiğinden beri Türkiye’ye karşı mesafeli duran Biden’ın, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez yüz yüze görüşeceğini yazan Reuters, iki ülke arasındaki çözüme kavuşmamış sorunlar olduğunu da hatırlattı.

“TALİBAN’IN KABUL EDECEĞİ KESİN DEĞİL”

Reuters, “Türkiye’nin NATO görevi dolayısıyla Afganistan’da 500’den fazla askeri var. Türk yetkililer havalimanını korumak için ekstra askerlere de ihtiyaç olacağını söyledi. Afganistan hükümeti ile 2001 yılındaki ABD işgali sonrasında yönetimi yitiren Taliban arasındaki görüşmeler devam ediyor. O zamandan beri taraflar karşı tarafı provokasyonla suçluyor. Taliban’ın Türkiye’nin bölgedeki görevinin genişletilmesini kabul edip etmeyeceği henüz belli değil” yorumunu yaptı.