Türkiye’nin göç tepkisi sonrası ABD’den açıklama: Varış noktası belirleme niyetimiz yok

Afgan mültecilerin ABD göç programına başvurması için Türkiye'nin işaret edilmesi ve tepkiler üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan açıklama geldi. Price, ABD'nin Türkiye dahil hiçbir ülkeyi varış noktası olarak belirleme niyetinin olmadığını öne sürdü.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Afganistan’daki askerlerini çekme kararı sonrası bölgedeki hareketlilik sürüyor. Ülkede Taliban’ın etki alanını genişletmesi üzerine Afganların başta Türkiye’ye olmak üzere göçü de devam ediyor.

ABD’nin yeni bir göç programıyla Taliban’dan kaçan ve geçmişte ABD için çalışan mültecilerin ülkeye alınacağını açıklaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Special Immigrant Visa (SIV) programına girememiş binlerce Afganın ABD'ye mülteci olarak yerleşmesi için üçüncü ülkelerde başvuru yapacağı ve buralarda bir yılı aşkın süreler bekleyeceği öne sürüldü. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin de gösterilmesi tepki çekti.

SINIRLAR AÇIK TUTULMALI



Tepkiler üzerine ABD’den konuyla ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın toplantısında yaptığı açıklamada, mültecilerin belirli bir bölgeye yönlendirilmesinin ABD’nin hükümet politikası olmadığını söyledi.

Herhangi bir grubu belirli bir ülkeye yönlendirmediklerini ifade eden Price, bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu savundu. Price, “Afgan mültecilerin Türkiye'ye gitme ihtimaliyle ilgili açıklamaların neden olduğu endişelerden derin üzüntü duyuyoruz” dedi. Buna karşın ülkelerin mülteci akışına karşı sınırlarını açık tutmaları gerektiğini belirten Price, “Herhangi bir ülkeyi varış noktası olarak belirleme niyetinde değiliz” diye konuştu.

BAKANLIK: KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Afganlar için Türkiye'yi bir göç rotası olarak göstermesiyle ilgili tepki göstermişti. Bakanlık açıklamasında bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, hali hazırda 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin “yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır” denildi.

Bakanlık, “Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir” ifadelerini kullandı.