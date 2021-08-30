Türkiye’nin Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iade talebi onaylandı

Avusturya'nın Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Türkiye'nin 'iade talebi'ni onayladı. Şimdi mahkeme, ABD'nin iade talebini inceliyor. O da onaylanırsa, Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.

Ali GÜLEN

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Avusturya’da ABD’nin iade talebiyle tutuklanan ve 22 Eylül’e kadar tutukluğu devam edecek olan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iade dosyaları ayrı ayrı ele alınıyor.

Avusturya’nın Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesini talep eden Türkiye’nin dosyasına öncelik verdi. Mahkeme 25 Ağustos’ta, “Türkiye’ye iade edilebilir” diyerek usuli bir karar aldı.

İKİ ÜLKEYE DE ‘İADE KARARI’ ÇIKABİLİR

Wels Mahkemesi’nin tek hakimi, iki dosyaya aynı anda bakmak yerine, tek tek dosyaları incelemeyi karara bağladı. Şu anda mahkemede ABD’nin iade dosyası inceleniyor. Bu dosyayla ilgili de onay verilirse, mahkeme iki ülkeye iade için görüş belirtmiş olacak. Mahkeme, ABD’ye iade konusunda ‘olumsuz’ görüş belirtirse, Türkiye’ye iade yolu açılmış olacak.

SON KARAR ADALET BAKANLIĞI’NIN

Her iki ülkeye de ‘iade edilebilir’ şeklinde karar çıkması halinde ise nihai iade kararını Avusturya Adalet Bakanlığı verecek. Ancak, Avusturya Adalet Bakanlığı’ndan önce karara itirazın mümkün olduğu belirtildi.

ABD’nin, hakkında 225 yıla kadar ceza talep edip arama kararı çıkardığı ve ABD’den gelen arama kararıyla Avusturya’da tutuklattığı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ilk iade talebi Türkiye’den gelmişti. ABD’nin iade dosyası ise ancak Ağustos başında Avusturya’ya ulaşmıştı. Bu nedenle, ABD’nin iade dosyasına ilişkin kararın daha sonra verilmesi bekleniyor.

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