Türkiye’nin teklifini reddeden Taliban’a ABD’den yanıt: Uluslararası diplomasi için şart

ABD’nin 11 Eylül saldırılarının 20. yılında Afganistan’dan çekilme kararı almasının bölgedeki yankıları sürüyor. Nisan ayının sonunda başlayan ve 11 Eylül’de tamamlanması beklenen çekilme sonrası Afganistan’da oluşacak yeni düzen uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği bir durum.

Türkiye’nin ABD çekildikten sonra Kabil’deki havalimanını koruma teklifinde bulunduğu öğrenilirken, Taliban’dan bunu reddeden bir açıklama gelmişti. Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, “Türkiye 20 yıldır NATO kuvvetlerinin bir parçasıydı. O nedenle ABD ile 29 Şubat 2020'de vardığımız anlaşma uyarınca onlar da Afganistan'dan çekilmeli. Öte yandan Türkiye büyük bir İslam ülkesi. Afganistan'ın tarihi ilişkileri var. Ülkede yeni İslami hükümet kurulduğunda, Türkiye ile yakın ve iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

‘FAYDA SAĞLAYACAK’



Taliban’ın bu açıklamasının ardından ABD’den yanıt gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanı sözcüsü, Kabil’de diplomatik varlığın devam etmesi için belli şartlar olması gerektiğini savundu. Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “İşleyen ve güvenli bir havalimanının, uluslararası diplomasinin varlığı için şart olduğunun altını çiziyoruz. Bu Afganistan ekonomisi ve yolcuları için de fayda sağlayacak” denildi.

‘ANKARA ÇOK ŞEY İSTİYOR’

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a açıklamalarda bulunan yetkililer, Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın korunması için devreye girdiğini söylerken ABD’li yetkililer Ankara’nın bazı şartlar dayattığını da öne sürdü.

İsmini açıklamayan bir Türk yetkili, “ABD’li ve Türk yetkililer bu görev için olası ihtiyaçları görüşüyor. ABD’nin ayrılmasından sonra Türkiye Kabil Havalimanı’nı korumak için teklifte bulundu. Bu çerçevede NATO ve ABD ile görüşmeler devam ediyor” demişti.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer ise, “Türkiye’nin teklifini memnuniyetle karşılıyoruz fakat Ankara çok fazla şey istiyor. ABD’nin Türkiye’nin güvenilirliği ile ilgili endişeleri var fakat Washington buna bir çözüm bulmayı planlıyor” ifadelerini kullanmıştı.