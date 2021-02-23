Türkiye’nin Uygur Türkleri çağrısına Çin’den yalanlama geldi

Çin Dışişleri Bakanı dün gece bir açıklama yaparak başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Batı ülkelerinin “Uygur Türklerine uygulanan şiddet ve baskı” ile ilgili açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şincan’da yaşayan Uygur Türkleri ile ilgili iddiaları “iftira saldırıları” olarak yorumladı. Çin yönetimi Birleşmiş Milletler’in konuyla ilgili açıklamalarını da yalanladı.

Başta insan hakları aktivistleri ve Birleşmiş Milletler uzmanları olmak üzere birçok ülkeden Çin yönetiminin 1 milyonu aşkın Uygur Türküne baskı ve şiddet uyguladığını iddia etmişti.

“24 BİN CAMİ VAR” SAVUNMASI

Wang Yi, BM İnsan Hakları Konseyi’ne yasaları gereği terörle mücadele önlemleri aldıklarını açıkladı. Wang Yi, “Bölgede dört yıldır herhangi bir terörist vaka tespit edilmedi ve bölge halkı sosyal istikrar ve gelişme yaşıyor” dedi. Çin’in dışişleri bakanı bölgede 24.000 cami olduğunu da söyledi.

Wang Yi, “Bu basit veriler bile sözde soykırım iddialarının ya da dini baskının ya da zorla çalıştırılmanın gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Bu iddialar önyargılarla dolu açıklamalar ve basitçe siyasi amacı var. Bunlar gerçek değil” dedi.

Wang, BM yetkililerini bölgeye de davet etti. Wang, “Şincan’ın kapıları her zaman açıktır. Birçok ülkeden Şincan’a gelen insanlar gerçekleri olay yerinde görüyor. Çin, BM İnsan Hakları Komiserini bölgeye davet ediyor” dedi.

Fakat Wang herhangi bir takvim duyurusu yapmadı.

BÜTÜN DÜNYA ÇİN’E KARŞI

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke Çin’in bu iddialar konusunda daha şeffaf ve çözüm odaklı olması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in u konuda daha şeffaf olmasını beklerken Uygur Türklerini ve bölgede yaşayan diğer Müslümanların korunması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Çin’in bölgede soykırım yaptığı iddialarını onaylamış ve Çin’e yönelik bir yaptırımın olabileceğini duyurmuştu.

İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab da bölgede yaşanan baskı ve işkencenin “endüstriyel boyutta” olduğunu dile getirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Uygur Türklerin gibi azınlıkların korunması gerektiğini duyurmuştu.

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