Türkiye’ye giden çifte vatandaşların pasaportuna el koyuyorlar

Alman vatandaşlık daireleri ve Türkiye'deki Almanya temsilcilikleri, çifte vatandaş olan Türklerin peşine düştü. 2000 yılı sonrası, yeniden Türk vatandaşı olanların vatandaşlıklarını iptal eden Almanya, bu sefer “yasalara aykırı bir tutum takındı” ve 2000 yılı öncesi çifte vatandaş olanların Alman kimliklerini “gasp” etmeye başladı.

Almanya'daki vatandaşlık daireleri ile Türkiye'deki Alman başkonsoloslukları, Türkiye'de yerleşik çifte vatandaşlardan, “Türk olduğunuzu kanıtlayan belgeleri ve Almanya'daki alışveriş, benzin fişlerini” talep ediyor.

O ZAMAN OLMAYAN YASAYI GÖSTERDİLER

1 Ocak 2000'den önce Alman vatandaşı olan ve yine 1 Ocak 2000'den önce Türk vatandaşı olan Türklerin pasaportlarını, “o zaman olmayan yasaya” dayanarak ellerinden alıyorlar.

Frankfurt'ta, Alman kimliğini ve pasaportunu yenilemek isteyen F.C. isimli Türk ile O.C. isimli eşinin pasaportlarına el konuldu. 1996 yılında Alman vatandaşlığını alan çifte, “O tarihteki alışveriş faturalarını, benzin faturalarını vs getirin, size inanalım” denildi.

Çift, İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurdu. Kendilerine verilen cevap, “01.01.2000'de yürürlüğe giren yasa ile vatandaşlığınız otomatikman kaybedilmiştir” denildi. Fakat İstanbul Başkonsolosluğu’nun bu açıklamasının bir dayanağının olmaması büyük tepki çekti. Ancak 2000 sonrasında, Almanya'dan izin almadan yeniden Türk vatandaşlığı alınmışsa, o zaman Alman vatandaşlığı otomatikman düşüyor. 2000 yılı öncesi için böyle bir şey yasal olarak mümkün değil.

1 OCAK 2000 SONRASI ALMIŞSA…

Alman Vatandaşlık Yasası'na, 01.01.2000 tarihi itibarıyla “Otomatik vatandaşlık kaybı” hükmü konuldu. Buna göre, bir kişi Almanya'dan izin almadan başka ülke vatandaşlığını almışsa, Alman vatandaşlığı otomatikman kaybediyor.

Bu yolla, 1 milyona yakın Türk Alman vatandaşlığını kaybetti. Birçoğu başvurup yeniden aldı. Türkiye'ye yerleşenler ise bir daha Alman olamadı.

Ancak “Bir kişi, 2000 öncesi Alman vatandaşı olup yeniden başka ülke vatandaşlığını alırsa” burada kayıp hükmü uygulanamıyor. Çünkü o tarihte, “otomatik vatandaşlık kaybı yasası” çıkmamıştı ve bunun bir cezası yoktu.

Şimdi Almanya, yasanın olmadığı bir tarihe yeni yasayı uygulamaya çalışarak, büyük bir kanunsuzluğa imza atmış oldu.

TÜRKİYE’YE YERLEŞENLER ENDİŞELİ

Yaşanan bu gelişme en çok çifte vatandaş olup Türkiye’ye yerleşenleri tedirgin etti. Türkiye’de yaşayan on binlerce kişi büyük bir tehdit altında.

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