Türkiye’ye seyahat uyarısı hakkında ABD’den yeni karar

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) kararına göre, Türkiye dahil 90 ülke için yapılan seyahat uyarısının seviyesi düşürüldü. “Seyahat Etmeyin” uyarısını bir basamak düşürerek “Seyahatinizi gözden geçirin” olarak revize etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, açıklama yapan bir CDC sözcüsü, 50 ülke ve bölgenin “Seviye 1” veya “Seviye 2″ye düşürüldüğünü açıkladı. Corona riskleri açısından en düşük sırada yer alan ülkeler arasında Singapur, İsrail, Güney Kore, İzlanda, Belize ve Arnavutluk yer alıyor.

“Seviye 3″e düşürülenler arasında ise Türkiye dahil, Fransa, Ekvador, Filipinler, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Rusya, İspanya, İsviçre, Ukrayna, Honduras, Macaristan ve İtalya bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise CDC’nin uyarıları için seyahat yasaklarını gözden geçirme sürecinde olduklarını söyledi.

Bakanlık geçtiğimiz ay, 23 Temmuz’da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları öncesi yeni bir corona virüsü dalgasına karşı Japonya’ya seyahat etmeme çağrısında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Ünlü isimlerden G7 ülkelerine corona virüsü aşısı mektubu