Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’ye seyahat uyarısı hakkında ABD’den yeni karar

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), olimpiyatlara hazırlanan Japonya da dahil olmak üzere 110'dan fazla ülke ve bölge için seyahat uyarılarını güncelledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:49, 08/06/2021
HaberlerDünya
Türkiye’ye seyahat uyarısı hakkında ABD’den yeni karar

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) kararına göre, Türkiye dahil 90 ülke için yapılan seyahat uyarısının seviyesi düşürüldü. “Seyahat Etmeyin” uyarısını bir basamak düşürerek “Seyahatinizi gözden geçirin” olarak revize etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, açıklama yapan bir CDC sözcüsü, 50 ülke ve bölgenin “Seviye 1” veya “Seviye 2″ye düşürüldüğünü açıkladı. Corona riskleri açısından en düşük sırada yer alan ülkeler arasında Singapur, İsrail, Güney Kore, İzlanda, Belize ve Arnavutluk yer alıyor.

“Seviye 3″e düşürülenler arasında ise Türkiye dahil, Fransa, Ekvador, Filipinler, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Rusya, İspanya, İsviçre, Ukrayna, Honduras, Macaristan ve İtalya bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise CDC’nin uyarıları için seyahat yasaklarını gözden geçirme sürecinde olduklarını söyledi.

Bakanlık geçtiğimiz ay, 23 Temmuz’da başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları öncesi yeni bir corona virüsü dalgasına karşı Japonya’ya seyahat etmeme çağrısında bulunmuştu.

İlginizi ÇekebilirÜnlü isimlerden G7 ülkelerine corona virüsü aşısı mektubuÜnlü isimlerden G7 ülkelerine corona virüsü aşısı mektubuİlginizi ÇekebilirCoronadan korunmanın formülü beslenmede: Vejetaryenler yüzde 73 daha az yakalanıyorCoronadan korunmanın formülü beslenmede: Vejetaryenler yüzde 73 daha az yakalanıyor
Yayınlanma Tarihi:23:47,