Türkiye’ye vermemişlerdi… ABD’den kritik F-35 kararı: Seri üretim askıya alındı

ABD’de Pentagon’un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı üretime geçme kararı aldığı belirtildi.

398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve corona virüsü pandemisi olduğu ifade edildi. Uçakların üreticisi ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin, daha önce yaptığı açıklamada salgının tedarik zincirini engellediğini belirtmişti.

ÜRETİM YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi.

Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

TÜRKİYE'Yİ ÇIKARMIŞLARDI

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD’den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye’nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti.

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