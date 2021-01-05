Tüyler ürperten cinayet… Kardeşini öldürüp yeğeniyle çikolata yedi

Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan Mehmet Divar'ın çocukları Güllü ve Baki kardeşler, babalarının 500 bin euro'dan fazla parayla Türkiye'ye iş yapmaya gittiğini ama kaybolduğunu anlattı.

2013'te, Mehmet Divar'ı öldüren kardeşi ise paraları bankaya yatırmış, borç senetlerini yırtmış ve cinayetten sonra Almanya'ya gelip öldürdükleri Mehmet'in çocuklarında misafir olmuş. İkramları, çikolataları yiyen ve çocuklara babalarını kötüleyen katil, “Sizi sevmezdi. Ne oldu bilmiyoruz. Burada da boşuna çalışmayın. Türkiye'de işler daha iyi. Ben çok kazanıyorum” diyordu.

ADIM ADIM KORKUNÇ CİNAYET

İşte korkunç cinayetin şok eden ayrıntıları:

Mehmet Divar, Almanya'da iş adamıydı. Pazar yerleri ve sergi alanları kiralıyordu. Yaşadığı olaylar sonucu Almanya'ya küstü ve Türkiye'ye dönme kararı verdi. Yanında 500 bin euro'dan fazla parayla Kırşehir'e gitti.

Gittiği yıl olan 2013'te kayboldu. Her yer arandı ancak bulunamadı. Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyündeki su kanalı içinde, 17 Haziran 2013’te bir ceset bulundu. Kimliği tespit edilemedi ve kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Babalarını arayan Güllü ile Baki, Türkiye'deki amcaları K. Divar ile defalarca görüştü. Her defasında, “Bilmiyoruz. Sizi hiç sevmezdi. Hep hakkınızda konuşurdu” cevabı aldı. Babalarının kendileriyle görüşmek istemediğine ikna edildiler.

GÖZLÜK PARÇASINDAN BULUNDU



Geçen yıl Kırşehir Jandarma ‘faili meçhuller’ dosyasını yeniden açtı. Mehmet Divar'ın çocukları, yakınları dinlendi ve kırılan bir gözlük parçası ile ilaç kutusundan öldürülen kişinin gurbetçi olduğu belirlendi.

Çapraz sorgu başladı. Olay sonrası hesaplarında yüklü artışlar görülen K. Divar ile oğlu T. Divar'ın cinayeti işlediği tespit edildi. Öğrenci taşımacılığı yapan K. Divar'ın ayrıca, Mehmet Divar'a verdiği borç senetlerini imha ettiği belirlendi. K. Divar ve oğlu T. Divar tutuklandı.