Twitter Hamaney’e de el attı… Aşı paylaşımları silindi

İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in farklı dillerde kullandığı Twitter hesaplarından dün ABD ve İngiltere’ye ait corona aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca yaptığı paylaşımları silindi.

Söz konusu paylaşımların, sosyal medya kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindiği belirtildi. Hamaney’in Farsça dilinde yaptığı paylaşımına ise dokunulmadı.

İTHAL EDİLMESİ YASAK



Hamaney, ABD ve İngiltere’ye ait aşılara güvenmediklerini belirterek, “ABD ve İngiltere’ye ait corona aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaktır. Eğer ABD kendisi gerçekten corona aşısı üretebiliyor olsaydı böylesi bir durumda olmazdı. Fransa’ya da bu konuda güvenmiyorum. Başka kaynaklardan güvenilir corona aşısı bulunursa bu sorun olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

BAĞIŞLAR İPTAL EDİLDİ



Hamaney’in dün ABD ve İngiltere’den corona virüsü aşısının ithal edilmesini yasaklayan konuşmasının ardından İran Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, ABD’de ve yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının kurduğu bir hayır kurumu vasıtasıyla İran’a bağışlanacağı açıklanan 150 Pfizer-BioNTech aşısının alımına ilişkin sürecin durdurulduğunu açıkladı.