Twitter ve Facebook Trump’ın hesabını kilitledi

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken Trump destekçileri başkent Washington DC'deki mitingin ardından Kongre binasına girdi.

Olaylar sürerken Twitter ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabını kilitledi. Buna göre Trump 12 saat boyunca tweet atamayacak. ABD Başkanı’nın üç paylaşımını silen Twitter, komplo teorileri içeren ve şiddete davet eden tweet’lere devam etmesi halinde Trump’ın hesabının kalıcı şekilde askıya alınacağını bildirdi.

Facebook da Twitter’ın izinden giderek ABD Başkanı’nın hesabını 24 saatliğine kapattı. Facebook Trump’ın Instagram hesabını da söz konusu bloklamaya dahil etti.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021