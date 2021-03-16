Twitter ve Facebook’a tepki: Aşı karşıtını engellemedi

Corona virüsü salgınının merkez üssü olan ABD’de en büyük aşı karşıtı olarak bilinen ABD’nin eski başkanlarından John F. Kennedy’nin yeğeni ve eski ABD adalet bakanlarından Robert F. Kennedy’nin oğlu olan Robert F. Kennedy Jr, ülke gündemine oturdu.

Aşı karşıtı olduğunu sık sık dile getiren ve bu konuda yanlış bilgileri kamuoyu ile paylaşarak tartışma yaratan Robert F. Kennedy Jr’ın “Medical Racism” isimli yeni belgesel filmi tartışma fitilini ateşledi.

Özellikle Afro-Amerikalıların corona virüsü aşısı olmaması gerektiğini mercek altına alan belgesel büyük tepki çekti. Kennedy’nin belgeselde corona virüsü aşısı karşıtı olan bazı isimlerle görüştüğü ve bunları yayınladığı belirtilirken birçok isim Kennedy’i şikayet etti.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELDİ

Özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan içerik birçok insanın tepkisini çekti. Facebook ve Twitter’a çok sayıda şikayet gelmesine rağmen bu iki şirketin de henüz bir adım atmaması gündem oldu.

Facebook konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Facebook’un açıklamasında, “Kennedy’nin filmi kaldırıldı fakat Facebook hesabı kapatılmadı. Çünkü bu hesap platformun kurallarına aykırı çalışmıyor” denildi.

HER ŞİKAYETE YANIT VEREMEYİZ

Twitter da, “Bu hesap Twitter kurallarını ihlal etmiyor. Twitter bütün yanlış bilgilere müdahale edemez. Önceliğimiz gerçek yaşamda zarara sebep olacak içeriklerdir” açıklamasını yaptı.

Kennedy ise, “Filmim aşıya karşıt değil. Aksine kurumsal ırkçılığı ve aşıya onay verenlerin yaptığı yolsuzlukları gözler önüne seriyor ve ABD’li insanların en güvenli aşıyı talep etmesi çağrısında bulunuyor” dedi.

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