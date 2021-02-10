Twitter’dan sürgün edilen Trump artık daha mutlu: Huzura kavuştu

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi yemin törenine katılmadan devretti.

6 Ocak’ta destekçilerini seçimin hileli olduğu yönünde kışkırtarak Kongre baskınına yol açan Trump, hakkında ikinci kez azil soruşturması başlatılan ilk isim olmuştu. Dünya liderleri arasında sosyal medyayı en aktif kullanan isim olan Trump, yaptırım kararlarından sosyal hayata kadar her türlü gelişmeyi Twitter hesabından paylaşıyordu.

Adeta bir sosyal medya diplomasisi geliştiren Trump, Kongre’deki olaylar öncesi ve sonrasında paylaştığı mesajlar nedeniyle bu gücünü kaybetti. Twitter, Trump’ın hesabını kapatırken, eski ABD Başkanı’nın sanılanın aksine bu durumdan memnun olduğu öne sürüldü.

NEFRET ÇEMBERİNDEN ÇIKTI



Trump’ın en güvendiği danışmanlarından ve eski kampanya direktörü olan Jason Miller, Trump çiftinin Florida’daki yaşantılarıyla ilgili konuştu. Daily Star’ın haberine göre, Melania Trump eşinin sosyal medyayı bırakmasından oldukça mutlu. Miller, Donald Trump’ın sıklıkla bir nefret çemberi haline gelen sosyal medyada olmamanın kendisine huzur verdiğini söyledi.

Miller, “Bu Melania Trump’ın da desteklediği bir şey. Bu duruma bayıldığını söyledi. Trump’ın daha mutlu ve kendisiyle barışık olduğunu ifade ediyor” dedi.