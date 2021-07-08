Üç denizde sular ısındı

KARADENİZ

Rusya: Karadeniz'e burnunuzu sokmayın

NATO'nun Karadeniz'de düzenlediği tatbikat ve Rusya'nın Kırım açıklarından geçen İngiliz gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının yarattığı gerilim sürüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Provokatörlerle açık konuşmak ve buraya burnunu sokmamaları gerektiğini anlatmak gerekir” dedi. Ryabkov, Moskova'nın her macerapereste karşılık vermeye hazır olduğunu ekledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise İngiliz gemilerinin Kırım açıklarındaki rotayı kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

UKRAYNA'YA DESTEK

Rusya, Ankara ile Kiev arasında artan işbirliğine tepki gösterirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Moskova'yı rahatsız edecek bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, katıldığı Ukrayna Reform Konferansı'nda “Ukrayna ve NATO'nun işbirliği güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için çok önemli. Ukrayna ve reform çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

EGE DENİZİ

‘Gerilim seçilirse karşılığı olacaktır'

Yuanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin önemli gazetelerinden Kathimerini'ye yaptığı açıklamada “Türkiye, gerilimi tırmandırma yolunu seçerse, bunun sonuçları olacaktır. Yunanistan, göçmenlerin silah haline getirilmesine ve Mart 2020 olaylarının tekrarlanmasına asla izin vermeyecek” dedi. Miçotakis, Ege'de göçmenleri geri itme olayları ile ilgili ise “Yunan Sahil Güvenlik birimi bir mültecileri karşılama hizmeti değildir. Sınırlarımızı korumak için oradalar” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRİSTLERE SIĞINAK'

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunan Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi DEAŞ'la mücadeleye katkı sunmamakla itham eden sözlerine sert tepki gösterdi. Bilgiç “Yunanistan, utanç verici geçmişiyle, terör örgütleri için güvenli bir sığınaktır. Yunanistan tarafından Türkiye'ye sürekli iftira atılması, kendine güvensizliğinin ve suçluluk yükünün bir işaretidir” dedi.

AKDENİZ

Bayrağımıza çirkin saldırıya sert tepki

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki mutabakatı Ankara'nın Akdeniz'deki haklarının korunması için büyük önem taşırken bu ülkede yaşanan çirkin bir saldırı tansiyonu yükseltti. Pazartesi Tobruk kentinde Temsilciler Meclisi önünde Türkiye karşıtı bir grup, geçen araçların önüne bayrağımızı serdi. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz. Menfur eylemin ardından bu tür provokasyonlara izin verilmemesi talep edilmiştir. Eylemin Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır” dedi.

DANIŞMANA SINIRDIŞI

KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basın danışmanlığını yapan Ali Bizden, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Türkiye'ye girişinin engellendiğini ve sınırdışı edildiğini duyurdu. Bizden “milli güvenliğe aykırı davranış” nedeniyle ülkeye girişinin 5 yıl yasaklandığının kendisine bildirildiğini aktardı. Olaya Akıncı da sert tepki gösterdi.